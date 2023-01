Lange rij in kantine De Treffers: op eerste avond al vierhonderd kaartjes verkocht voor bekerduel met De Graafschap

,,Als je puur kijkt naar de animo die er bij onze leden is, dan lijkt vijfhonderd een teleurstellend aantal”, zegt secretaris John Meeussen. ,,Het is een uniek duel in onze geschiedenis. We staan in de achtste finale en hebben twee eredivisieclubs uitgeschakeld. Maar er passen nu eenmaal vijfhonderd supporters in het uitvak op De Vijverberg. Na overleg tussen De Graafschap en de politie is bepaald dat het daar uit veiligheidsoverwegingen bij blijft.”