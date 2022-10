Lange wachttijd voor rolstoel of ander cruciaal hulpmiddel: crisis raakt gehandicapten hard

Belgische hoogleraar veroor­deeld voor verkrach­ting studente, Radboud Universi­teit schrapt halsover­kop lezing

NIJMEGEN - Al in 2018 verbood de Katholieke Universiteit Leuven hoogleraar F.D. met studenten om te gaan, na een beschuldiging van verkrachting van een studente. Toch stond de Belgische hoogleraar daarna in Nederland nog vaak voor collegezalen en gold hij als ‘onderwijsgoeroe’. Vorige week werd hij veroordeeld voor verkrachting van een studente. Nederlandse onderwijsinstellingen in Nederland cancelen hem nu alsnog en zijn een onderzoek gestart.

25 oktober