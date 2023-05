Laten verkrotten van een monument: ‘Je kunt er voor naar de gevangenis gaan’

Een rommel­markt direct na Koningsdag? De muziekvere­ni­ging spekt er prima de kas mee

Wie houdt er nou drie dagen na Koningsdag een rommelmarkt? Sjoerd Vissers van muziekvereniging Arezzo uit Boven-Leeuwen en Puiflijk kan er om glimlachen. Het pakte dit jaar nu eenmaal zo uit, zegt hij, terwijl hij zondagmorgen in de gymzaal van D’n Dulper in Boven-Leeuwen 2 euro aanneemt voor een boek over ‘variëren met salades’.