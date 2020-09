Laurens wil taboe doorbreken: ‘Hoe lang is je piemel en wat doe je er mee, vragen ze’

Speeltoe­stel­len Sprokkel­bos Lent verdwijnen: ‘Dus dit is de laatste keer dat we er spelen?’

1 september Nijmegen - Als je door de rioolbuis loopt, kun je je hoofd stoten. Van het platform waarop de waterpomp staat, kun je naar beneden vallen. Eigenlijk geldt dat voor alle bouwsels die in de afgelopen zes, zeven jaar door vrijwilligers in elkaar zijn gezet in het Sprokkelbos in Lent. Dat bleek na inspectie van de gemeente Nijmegen. Woensdag worden de speeltoestellen in het speelbos ontmanteld.