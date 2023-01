Leerling van groep 8 raakt ernstig gewond tijdens gymles, rest van de klas ziet het gebeuren

Geen snoep meer strooien in carnavals­op­tocht van Groesbeek: te gevaarlijk voor kinderen

GROESBEEK - Het gooien van zakjes snoep in de optocht van Groesbeek is te gevaarlijk. Kinderen zijn zo bezig om zo snel mogelijk al het lekkers bij elkaar te graaien dat ze niet meer opletten dat er grote trekkers met praalwagens over straat rijden.

