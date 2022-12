Lentenaren moeten alsnog wijken voor oprukkende stad: Nijmegen wil vier woontorens voor jongeren

De gemeente Nijmegen heeft grootse bouwplannen aan de Spoorstraat in Lent. Nu is dat nog een doodlopend straatje met vrijstaande woningen, ingeklemd tussen het spoor en de wijk in aanbouw Hof van Holland. Daar moet binnen enkele jaren een groot nieuwbouwcomplex komen. Het afgelopen jaar deed de gemeente onderzoek naar dat plan.

Dertien verdiepingen

Uitkomst daarvan is dat er vier gebouwen komen: een toren van dertien verdiepingen voor afgestudeerden en drie lagere gebouwen (vier tot zeven verdiepingen) voor studenten. Het hele complex moet plek bieden aan 300 studenten en 150 afgestudeerden. De SSH& gaat de studentenwoningen verhuren.

Om de bouw mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan worden aangepast. Daar is de gemeente nu mee bezig. Het Rijk heeft toegezegd 2 miljoen euro bij te dragen aan het project. Die subsidie is bedoeld voor woningbouwprojecten voor speciale doelgroepen, in dit geval studenten. Onder het mom van talent behouden voor de stad, komt daarnaast de toren voor pas afgestudeerden.

‘In de stad lukt dit nooit’

Directeur-bestuurder Kees Stunnenberg van SSH& is enthousiast over de plannen. ,,Wij hebben de opdracht om vóór 2030 duizend studentenwoningen bij te bouwen. Zo’n groot complex kun je nooit in de stad of op de campus kwijt, maar hier wel.”

Maar willen studenten wel in Nijmegen-Noord wonen, vooralsnog vooral een toevluchtsoord voor jonge gezinnen die de stad ontvluchten? Stunnenberg maakt zich daar geen zorgen om. ,,De locatie is direct naast het station en in de nieuwe wijk Hof van Holland komen allerlei voorzieningen.” De populaire Waalstrandjes liggen om de hoek en de stad is op fietsafstand.

Wel moet er bij het ontwerp van de gebouwen rekening worden gehouden met geluidsoverlast van het spoor en de drukke uitvalswegen. ,,Dat kan bijvoorbeeld door afgesloten hofjes te creëren, zodat bewoners toch een fijne buitenruimte hebben”, zegt Stunnenberg.

Huizen onteigend?

De bouw van de woontorens heeft een keerzijde. De huidige woningen aan de Spoorstraat moeten namelijk plat. Vijf daarvan zijn nog in het bezit van de huidige bewoners. Die moeten worden opgekocht of, in het uiterste geval, worden onteigend van de huidige bewoners.

De gemeente is daarover in gesprek met de bewoners, laat een woordvoerder weten. ,,Het is een proces dat zorgvuldig wordt doorlopen”, stelt hij. Omdat concrete onderhandelingen nog van start moeten gaan, zijn bewoners voorzichtig om hun kant van het verhaal te vertellen. ,,Ik wil niemand voor het hoofd stoten”, zegt een van hen, die al zijn hele leven aan de Spoorstraat woont.

‘Landelijke gevoel is weg’

De gepensioneerde Willy Edelijn is spraakzamer. Samen met zijn vrouw liet hij twintig jaar geleden zijn huis helemaal opnieuw opbouwen. ,,Toen woonden we nog landelijk, maar van dat gevoel is weinig meer over”, vertelt hij. Volgens Edelijn is er tegenwoordig veel parkeeroverlast in de straat en zijn uitzicht wordt gedomineerd door hijskranen in wat het nieuwe centrum van Lent moet worden.

,,Het is niet leuk dat we moeten verhuizen”, verzucht hij. ,,Maar het is niet anders. We kunnen ons wel gaan verzetten, maar dat heeft geen zin. Die strijd verlies je toch.”

Edelijn houdt liever hoop op een goede compensatie. ,,We willen namelijk wel in Lent blijven en iets moois kunnen terugkopen. Een huis met een stukje land zou mooi zijn.”

Student Matts heeft nu voor 400 euro per maand een vrijstaand huis Volledig scherm Student Matts zit nu anti-kraak in een riant huis in de Spoorstraat. © Bert Beelen Matts Nijman, masterstudent communicatiewetenschap, woont sinds 2020 antikraak in de Spoorstraat. Hij deelt zijn vrijstaande woning met één huisgenoot, die net als hij aan de Radboud Universiteit studeert. Hij snapt goed dat de gemeente graag aan de Spoorstraat studentenhuisvesting wil bouwen. ,,Je hebt hier misschien minder het gevoel midden in de stad te wonen, maar het centrum ligt op tien minuten fietsafstand.” Vanuit zijn woonkamer kijkt hij op het Citadelcollege in Lent. Toen Nijman bijna drie jaar geleden hier kwam wonen, hield hij al rekening met een snelle verhuizing. ,,Maar toen kwam corona en liepen alle bouwprojecten vertraging op.” Via de gemeente heeft Nijman te horen gekregen dat hij op zijn vroegst komende zomer weg moet. ,,Waarschijnlijk loopt het niet zo’n vaart en kan ik hier nog wel twee jaar wonen. Dat zou mooi zijn want die tijd heb ik nog nodig om af te studeren.” Het leven in Lent bevalt hem wel. ,,Ik betaal zo’n 400 euro. Daar heb je in de stad alleen een kamer voor, ik heb een heel huis. Omdat het huis vrijstaand is kunnen we doen en laten wat we willen. We krijgen nooit klachten tijdens feestjes.”