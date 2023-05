Leon Kok (34) werd voor de ogen van zijn kinderen en vriendin doodgeschoten, na ophef rond kroongetuige zit zaak muurvast

Nijmegenaar Leon Kok werd in 2001 op straat doodgeschoten. In 2018 leek er in het vastgelopen moordonderzoek een doorbraak te komen. Het is maar de vraag of de moord ooit nog wordt opgelost.