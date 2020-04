Let op: ben jij jong en je smaak kwijt en je reuk? Dat zou corona kunnen zijn!

Onderschatting

Hoewel maar een heel klein deel van de jongeren ernstig ziek wordt door het coronavirus, ligt volgens Dofferhoff ook onderschatting op de loer. ,,Bekend is dat in Groot-Brittannië een 13-jarige jongen, in Frankrijk een 16-jarig meisje en in België een 12-jarig meisje zijn overleden door covid.’’



,,Zij hadden eerder geen problemen met de gezondheid. In Rotterdam, zo is gemeld in de krant, ligt een 16-jarige jongen uit Breda op de intensive care. Je kunt de pech hebben dat je toch ernstig ziek wordt en in enkele gevallen is de afloop dus zelfs fataal.”