Leven waar de verdozing stopt: dit is de Teersdijk, de laatste groene rafel tussen Wijchen en Nijmegen

Vuurwerk­bom door brievenbus in Nijmegen schokt bewoners, vermoeden van gerichte actie: 'Impact is groot'

NIJMEGEN - ,,We hebben geen rust meer. Dit doet ons psychisch heel veel.” De schok is groot bij de bewoners van een huis in de Tubastraat in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost. In de brievenbus in de voordeur werd in de nacht van oud en nieuw een vuurwerkbom gegooid.

