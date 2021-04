Levensgevaarlijk Tesla-drug duikt op meer plekken in Gelderland op: je ligt er zo mee in het ziekenhuis

donders wonders Waarheid of leugens: hoe bepalen we wat we geloven?

11 april Wat zou jij geloven? A) een octopus heeft drie harten, of B) Einstein was belabberd in wiskunde op school. De meeste mensen vinden optie B geloofwaardiger, maar het is toch echt een leugen. Hoe kiezen we wat we geloven als we het niet zeker weten?