‘Levensgevaarlijke’ designerdrugs legaal te bestellen via reclamestickers in Nijmegen: ‘Zeer zorgelijk’

Armoede in Nijmegen: als er geen geld meer is om te eten en kleren te kopen

NIJMEGEN - Ruim 17.000 Nijmeegse huishoudens, meer dan 30.000 inwoners, leven in armoede volgens cijfers van eerder dit jaar. Waarschijnlijk is dat aantal flink gegroeid vanwege de energiecrisis en de hoge inflatie. Wat betekent armoe en hoe merk je dat iemand in problemen is? Wat doet de stad om te helpen?

26 oktober