Levensreddende container in NEC-stadion is een mythe: hiérdoor werd tribune echt omhooggehouden

Ministerie: Alle stadions extra inspecte­ren na rapport over honderden scheuren in stadion NEC

Alle stadions in het land moeten een extra onderzoek laten uitvoeren naar de staat van de tribunes. Reden is het voorlopige rapport dat vandaag over het Goffertstadion in Nijmegen is uitgebracht en waaruit blijkt dat veel meer tribunes van het stadion van NEC mogelijk onveilig zijn.

5 november