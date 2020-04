Leverancier personeel Drakenbootfestival, Lowlands en Zwarte Cross failliet

Update Café in Nijmegen voor onbepaalde tijd gesloten vanwege illegale gokkasten

15:13 NIJMEGEN - Een café in Nijmegen moet op last van burgemeester Hubert Bruls per 1 mei sluiten. In het café stonden onder meer illegale gokzuilen en -kasten waarvoor geen vergunning was. Ook werd er tabak verkocht waarvan de oorsprong onduidelijk was.