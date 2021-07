Lex zou nooit meer kunnen lopen, maar liep tóch de Vierdaagse uit: ‘Dit was een wonder voor mij’

Hans Peters geëerd omdat hij in Nijmegen literatuur op de kaart zet

18 juli NIJMEGEN - Hans Peters (67) zet al jaren literatuur op de kaart in Nijmegen. Hij is daarvoor zondag onderscheiden met de Zilveren Waalbrugspeld. Burgemeester Bruls verraste hem in zijn woonhuis in Weurt waar zijn afscheid van boekhandel Dekker van de Vegt werd gevierd.