Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermiste Marga Peperkamp (60) uit Nijmegen

Of het lichaam ook daadwerkelijk van de vermiste vrouw is, is volgens een woordvoerder van de politie nog onduidelijk. ,,We hebben nog geen idee om wie het gaat. De identificatie is nog in volle gang.’’ Onder meer de forensische opsporingsdienst kwam ter plaatse om onderzoek te doen. Forensisch onderzoek zal moeten uitwijzen om wie het gaat. De familie van Peperkamp is al wel op de hoogte gebracht van de vondst van het lichaam.



Het lichaam werd gevonden door de vrijwilligers van Stichting Reddingshonden RHWW uit Duiven. Ze waren zondag opnieuw gaan zoeken naar de vermiste Marga, die sinds nieuwjaarsdag vermist wordt. Met zes vrijwilligers en vier reddingshonden gingen zij zondag zoeken. Het gebied dat uitgekamd werd, was dit keer iets uitgebreider dan bij de eerdere zoekacties. Het lichaam werd tijdens deze zoekactie gevonden in de buurt van enkele bomen op de begraafplaats.