‘Liever niet de hele week Nijmeegse Annie’

Airport Weeze hoopt op meer Nederlan­ders door extra vliegtaks in ons land: ‘Maar tijd van tickets voor 9 euro is voorbij’

WEEZE - Airport Weeze, een van de thuishavens van prijsbreker Ryanair, hoopt voor het komende seizoen op de Nederlandse toerist. Want waar de luchthavenbelasting in Nederland komend jaar flink stijgt, blijft-ie in Duitsland gelijk.

22 november