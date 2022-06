Lift kapot op station Nijmegen: deel reizigers kan niet van alle treinen gebruikmaken

Wie slecht ter been is en de trein op perron 3 of 4 nodig heeft, is de pineut. Deze twee perrons liggen aan de andere kant van het spoor. Om er te komen, moet je meerdere trappen af en op. Mensen in een rolstoel, met een kinderwagen of zware bagage kunnen gebruikmaken van een lift. Deze lift is te vinden op perron 1, bij de ingang van het station.