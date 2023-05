LIVE eredivisie | AZ leidt comfortabel bij NEC: Jesper Karlsson en Jordy Clasie trefzeker

indebuurt.nl Nijmeegse favorieten van de Amerikaan­se Stephanie: 'Dit is precies hoe ik me een Nederlands café voorstel'

Elke week vragen we een Nijmegenaar om zijn of haar favoriete plekken in de stad met ons te delen. Want wie tipt de beste en fijnste adresjes? Juist, een local. Deze week is het de beurt aan de Amerikaanse Stephanie Viscovich die voor de liefde naar Nijmegen verhuisde. Dit zijn haar lievelingsplekken.