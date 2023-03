LIVE eredivisie | NEC met Lasse Schöne op bezoek bij RKC voor strijd om plek 8

MET VIDEO Deze Russische tank nam vorig jaar nog Kiev onder vuur, nu staat ie in Groesbeek

Amper twaalf maanden geleden gebruikte Vladimir Poetin hem nog om de Oekraïense hoofdstad Kiev te belegeren, nu is ie in Nederland. Vanaf deze middag prijkt een Russische oorlogstank voor het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Hoe kan dat in vredesnaam?