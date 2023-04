LIVE eredivisie | PSV stevent ondanks prachtige goals Tannane af op zege in Nijmegen

Grens startersle­ning in Berg en Dal omhoog: nu voor huis tot 3,5 ton

Starters kunnen in Berg en Dal een duurdere woning kopen als ze in aanmerking willen komen voor de starterslening (maximaal 30 mille). Tot nog toe mochten ze 2,5 ton uitgeven voor een huis: dat wordt 3,5 ton. Want voor 2,5 ton kun je in Berg en Dal vrijwel geen huis meer kopen.