Live Vierdaagse | Boeren willen toch actie voeren en stappen naar rechter • Man neergestoken • Bijna 35 graden

Technische problemen: gevelcon­cert op allerlaat­ste moment afgeblazen, maandag herkansing

De Grote Markt in Nijmegen staat vol, de muzikanten staan klaar. Maar dan komt de mededeling van de organisatie van de Vierdaagsefeesten. Er komt geen gevelconcert. Reden: de techniek laat het orkest in de steek. ,,Het spijt me ontzettend.’’ Het concert wordt maandag om 23.00 uur ingehaald.

18 juli