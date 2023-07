LIVE Vierdaagse | Drankjes te duur voor smalle beurs? ‘We kopen bijna niks’ | Podium ontruimd wegens instortingsgevaar

Buurt vreest overlast en wil af van hekken in park bij Vierdaagse­fees­ten, maar kan dat wel? ‘Is voor de veiligheid’

De komst van een omheining in het Kronenburgerpark tijdens de Vierdaagsefeesten zorgt voor onvrede bij omwonenden: voor het tweede jaar op rij is de feestlocatie in het park afgeschermd met zwarte hekken. Bewoners willen af van de gesloten uitstraling en vrezen overlast.