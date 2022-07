Live Vierdaagse | Streep door deel feestprogramma • Bijna 4000 afhakers bij Vierdaagse • Op Wedren nu 40 graden

De Vierdaagste Wie is ‘De Vierdaag­ste’? Nienke: ‘Er is geen dag in het jaar dat ik er niet aan denk’

NIJMEGEN - Wie is De Vierdaagste? De Gelderlander gaat op zoek en vraagt het willekeurige deelnemers. ,,De Vierdaagse is enorm belangrijk voor me, dan laad ik voor het hele jaar mijn batterij op”, zegt Nienke Madden (61) uit het Duitse Palzem. ,,Er is geen dag in het jaar dat ik er niet aan denk.”

