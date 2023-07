Live Vierdaagse | Volop controles op meegebrachte drank |Enorme drukte op Waalkade bij Bram Krikke| Zomerfeesten vielen even in het water door buien

indebuurt.nl Peter bouwt het Valkhof Festival op: 'Ik werk deze periode 16 dagen aaneen'

Het getik van hamers op steigerpalen, het geronk van vorkheftrucks en het geratel van de wieltjes van koffers met apparatuur: de opbouw van de Vierdaagsefeesten brengt veel herkenbare geluiden naar de stad. Ook in het Valkhofpark is de opbouw in volle gang. Productieleider Peter Onstein vertelt erover.