LIVE | Werkstraf geëist tegen Nijmeegse (21) voor bedreigen Thierry Baudet

Rel rond wolven­kunst op Nijmeegse Waalkade: ‘Waarom niet De Kaaisjou­wer?’

7:00 NIJMEGEN - Het nieuw te plaatsen, metershoge kunstwerk van een wolf stuit op veel kritiek in Nijmegen. Veel Nijmegenaren begrijpen niets van de plannen het hippe, ‘niet-Nijmeegse’ werk De Waterwolf eind dit jaar op de groene Waalkade te plaatsen. Zij zien liever dat de gemeente in plaats daarvan het geld steekt in het ‘oer-Nimweegse’ beeld De Kaaisjouwer. Een kunstrel is geboren.