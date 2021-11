Liz wordt na botsing met wielrenner nooit meer de oude, maar is tóch een superheld

De woningnood is hoog, toch liggen bouwloca­ties abnormaal lang braak: hoe kan dat?

Een kwart van alle bouwlocaties ligt ‘abnormaal lang’ braak. Dan gaat het bijvoorbeeld om bouwprojecten waarvoor al een bouwvergunning is afgegeven, maar waar twee jaar later nog steeds niet gebouwd is. Dat terwijl de vraag naar nieuwe huizen torenhoog is.

