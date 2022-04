Loesje Benda: ‘De broer van mijn opa schreef de tekst van clublied NEC: weer trekken wij ten strijde’

Als scholier zat ze liever in de kroeg dan achter de boeken. Dus begon ze op haar 19de al met werken, voordat ze met haar toenmalige partner Ronald van Kempen en broer Hans de drukkerij van vader Wiet overnam.



,,Ik was nooit zo’n leermens. Ik ben altijd van het doen geweest. Ik begon mijn middelbare schooltijd op Ter Hautart. Ik bleef twee keer zitten in de tweede klas en toen moest ik naar leao De Sprong. Daarna deed ik nog een poging tot Schoevers, maar ik ging liever naar cafés als Stationzicht en Stijn Buijs.”



,,Het was een particuliere opleiding, dus de mensen daar maakten zich er ook niet zo druk over. Op mijn 19de kreeg ik een baantje als secretaresse, bij onderzoeksbureaus. Pas later kwam ik in de drukkerij. Het is goed dat ik eerst nog wat andere dingen heb gedaan, voordat we het van pa overnamen.”



Karakter

Wiet heeft mijn broer Hans en mij geadopteerd en we hebben zijn naam aangenomen. Hans en ik wilden dat heel erg graag, we zien hem echt als onze vader. Hij is er altijd voor ons geweest en is dat nog steeds. Uiterlijk lijken we gelukkig niet op hem, ha ha, maar wat betreft karakter wel. En neuspeuteren, dat hebben we van pa overgenomen.”



,,Mijn biologische vader zat bij de Koninklijke Marine en die is is niet meer in beeld. Vanwege zijn werk heb ik de eerste jaren van mijn leven wel op diverse plaatsen in Nederland gewoond, zelfs op Curaçao. Mijn moeder zegt nog weleens dat ik daar een tropentempo heb opgelopen. Ik ben inderdaad nogal relaxed. Op mijn 9de was ik definitief terug in Nijmegen, waar ik ben geboren; in het oude Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.