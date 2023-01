Lof voor biologische eieren uit dreumel: ‘Deze kippen doen de hele dag hun best voor ons’

De lynx rukt op (en die jaagt wolven weg): katachtig dier staat aan de grens

Een kilometer of 20 van de grens met Winterswijk is het dier al eens gezien en ook op maar 2 kilometer van de grens in Zuid-Limburg. Het lijkt een kwestie van tijd voor de lynx - een katachtig beest - terugkeert in Nederland, meldt natuurorganisatie ARK Rewilding. En dat is, een beetje, goed nieuws voor de mensen die een hekel hebben aan de wolf.

13:21