Logisch dat het kabinet nu toch het stikstofbeleid aanpast

‘Dit is een aanflui­ting’, politici boos: nieuwe info over omstreden Waalhaven­brug komt pas vlak voor debat

Nijmeegse raadsleden hebben woensdagavond felle kritiek geuit op het stadsbestuur, vlák voor een debat over de omstreden Waalhavenbrug zou starten. Nog tijdens de raadsvergadering is belangrijke nieuwe informatie binnengekomen over wat het zou kosten om de brug niet te bouwen.