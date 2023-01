Lotgenoten treffen in Marikenhuis: ‘Praten over kanker is vaak beladen’

Praten over kanker is lastig, stelt Frans Jaspers van het Marikenhuis. ‘Binnen een lotgenotengroep is het vaak makkelijker dit soort zware onderwerpen te bespreken. Delen van ervaringen, het vinden van steun, erkenning en acceptatie zijn sleutelwoorden in onze lotgenotengroepen. Deelnemers ervaren veel her- en erkenning.’