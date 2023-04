Lustrumfeest bij Zinder Tiel en eerste groep ‘Meedenkers’ Neder-Betuwe geslaagd

Ook exa­menstunt in Nijmegen loopt uit de hand met vernielin­gen, politie moet ‘rust’ herstellen

Ook op het Canisius College in Nijmegen is de examenstunt uit de hand gelopen. Leerlingen hebben donderdag tijdens de laatste lesdag voor de eindexamens in en om de school aan de Berg en Dalseweg vernielingen aangericht, zo is vandaag duidelijk geworden.