Maak Nijmeegse jongeren bewust van de gevaren van vapen, vindt D66: ‘Het is hartstikke verslavend’

Een rookvrije generatie in 2040: dat is de ambitie van de Nederlandse overheid. Jaren leek het erop dat dat doel bereikt zou worden, want het aantal jongeren dat rookte nam steeds af. Maar momenteel roken er juist meer jongeren dan ooit.

Niet alleen sigaretten, ook e-sigaretten ofwel vapes zijn populair. Verschuren merkt het ook in zijn praktijk in Nijmegen. „Ik hoorde bijvoorbeeld in de spreekkamer dat vapen ook voorkomt op basisscholen. Het beeld van mij en mijn collega’s is dat het leeft onder jongeren.”

Quote Door de kleur en het smaakje lijkt het misschien hip en onschuldig, maar er zit gewoon nicotine in vapes Erik Verschuren, Fractievolger en huisarts

Verschuren verdiepte zich verder in het onderwerp. „Ongelofelijk dat het zo populair is, want het is dus hartstikke schadelijk en verslavend. Door de kleur en het smaakje lijkt het misschien hip en onschuldig, maar er zit gewoon nicotine in vapes.”

Aandacht nodig

Landelijk was er deze week veel te doen om vapes, omdat influencers nu zelfs worden benaderd om reclame te maken voor de e-sigaretten. Kinderlongarts Peter Merkus van het Radboudumc kaartte twee weken geleden de gevaren ook al aan in een artikel.

Geef dan ook aandacht aan die gevaren in Nijmegen, bepleit Verschuren. „Aangezien het landelijk populair is, is het dat hier waarschijnlijk ook. Hoe kunnen we daar aandacht aan geven? Kunnen lokale preventieplatformen daarbij helpen? En hoe worden jongeren zich bewust van de gevaren? Ik wil dat we dat gaan uitzoeken.”

D66 heeft vragen gesteld aan het college.