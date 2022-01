Man (18) zwaargewond op ic door illegaal mortiervuurwerk, toestand nog altijd kritiek

Nijmeegse hoogleraar vindt het veel te vroeg om te denken aan versoepe­lin­gen: ‘Ik ben er nog niet gerust op’

De positieve berichten over omikron, dat mogelijk veel minder ziekmakend is dan de delta-variant, zijn geen reden om nu al te denken aan versoepelingen. ,,Het duurt echt nog een paar weken voor we weten wat het precieze effect is, ik ben er nog helemaal niet gerust op.’’

27 december