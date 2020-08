Man (25) ontkent verkrachting vriendin met wie hij toen relatie had, OM eist 18 maanden cel

Gemeente Nijmegen niet blij met bierfiets in de binnenstad: ‘Niet doen!’

24 augustus NIJMEGEN - Een bierfiets? Nee, dat past niet binnen de coronaregels. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen over de bierfiets die vrijdagavond voor veel ophef zorgde in Nijmegen. Maar of de verhuurder of gebruikers van de fiets worden gestraft, is niet bekend.