Man (60) overleden bij ernstig ongeluk tussen vrachtwagen en twee auto’s op ‘beruchte’ Maas en Waalweg

Drukkerij De Kleijn is failliet, toch wil Ronnie alleen maar knokken: ‘Redden wat er nog te redden valt’

Verbazing, teleurstelling en verdriet in Wijchen. Drukkerij De Kleijn van Ronnie Reijnen (59) is failliet. Na 112 jaar. ,,Piet was heel ontdaan. Wat zeg je me nou, zei hij, en nog wat krachttermen.”