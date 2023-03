'Man met twee gezichten' spreekt jongens aan die fiets vernielen maar flipt dan volledig

Er loopt een provincie­grens tussen Gennep en het Land van Cuijk. Gek, want ze spreken hier hetzelfde dialect

‘Het dialect dat wordt gesproken in N-Limburg (boven Venlo, dwz boven de Ürdinger Linie) is, net als in NO-Brabant, geen Limburgs (maar Kleverlands). Het gebied van de mini-provincie rond Nijmegen (zoals geopperd in later gesneuveld wetsvoorstel in jaren 70, red.) was m.i. logisch: noordelijk N-limburg, Land van Cuijk en Rijk van Nijmegen.’