Man gooit met terrasstoelen, vlucht en probeert scooter af te pakken van meisje: taakstraf en voorwaardelijke celstraf

Nijmeegse familie met hennepkwe­ke­rij­en: geen cel, wel werkstraf en heel veel geld betalen, zegt OM

We zijn bijna zes jaar verder en dat is vooral te wijten aan het Openbaar Ministerie, zo vertelde de officier van justitie maandag in een zaak tegen een Nijmeegse familie. Vooral het OM had voortvarender moeten handelen, aldus de officier die behoorlijk door het stof ging.