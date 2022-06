Man stapte zwaar beschonken bij bevriend stel in bed en verkrachtte slapende vriendin van zijn beste vriend

MET VIDEO Vrouw wordt onwel en komt met auto tot stilstand tegen lantaarn­paal in Nijmegen

NIJMEGEN - Een automobilist is woensdagmiddag onwel geworden tijdens het rijden op de Hatertseweg in Nijmegen, waarna de vrouw met haar auto van de weg raakte en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

