Man wordt opgepakt voor het rijden van absurde snelheden, maar dat blijkt niet zijn enige probleem

Donaties stromen binnen voor Tanya, die zonder maag Vierdaagse loopt: ‘Wat een power’

Het streven was om 10.000 euro op te halen, maar daar is ze al ver overheen. Het verhaal dat de Nijmeegse arts Tanya Bisseling deed over haar ziekte, heeft veel losgemaakt. ‘Wat een top vrouw, zij weet wat overwinnen is.’