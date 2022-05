Man zegt zich niet te herinneren dat hij de vriendin van zijn beste vriend zou hebben verkracht in Nijmegen

Niemand gaat Vierdaagse-veteraan Bert (89) snel inhalen: ‘Record wordt voor mijn dood niet verbroken’

NIJMEGEN - ,,Ik maak het niet meer mee.” De 89-jarige Nijmegenaar Bert van der Lans, die al 71 keer de Vierdaagse liep, is er tamelijk zeker van: hij zal als recordhouder het graf in gaan. Want niemand kan hem de komende tien jaar nog inhalen, blijkt nu.

