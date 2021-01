Marcel moet binnen een week twee reetjes afschieten die waren opgejaagd door honden: ‘Ben woedend’

‘Er zijn veel meer woonwagens nodig en op de Teersdijk, niet verspreid over de stad’

7 januari NIJMEGEN - Vier woonwagenbewoners waren woensdagavond op het Nijmeegse stadhuis voor een gezamenlijk offensief om meer standplaatsen te krijgen in de stad. Allemaal wijzen ze de nieuwe plannen van de gemeente af, die voorzien in slechts 25 nieuwe standplaatsen en ook nog eens verspreid over 5 locaties in de stad.