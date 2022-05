Marga (57) is ritueel begeleidster bij uitvaarten én reikimaster: ‘Dit past bij mij’

het roer omMensen vonden het altijd al fijn om met haar te praten, vertelt Marga Centen (57) uit Nijmegen. Ze was echter een lastige puber die geen zin had in studeren.

,,Ik ben jong gaan werken, was 25 jaar met veel plezier sterilisatieassistent voor de ok in het Radboud ziekenhuis. Daarna werkte ik vijf jaar als manager housekeeping voor de hotels Manna en Blue in Nijmegen.



Ik vond het heerlijk om de roosters te maken, bestellingen te doen, maar ondertussen soms ook maatschappelijk werker voor de medewerkers te zijn. Het was heel leuk werk, maar ook pittig.”

‘Ik had er vertrouwen in’

Centen kreeg drie kinderen die ze deels alleen opvoedde. Daarnaast bleef ze altijd werken. ,,Toen ik 57 werd besloot ik te stoppen. Ik ga altijd op mijn gevoel af en had er vertrouwen in dat er wel weer iets op mijn pad zou komen.



Dit moest ik gewoon even doen. Een half jaar lang genoot ik van mijn welverdiende rust. Ik las en

wandelde veel en dacht ondertussen na over mijn leven.”

Quote Je kunt in dit werk zoveel betekenen voor mensen Marga

Dat het goed zou komen, dat wist de Nijmeegse wel. En het gebeurde ook. Op een uitvaart van een zwager zag ze de ritueel begeleider haar werk doen en ze bedacht wat een mooi vak dat moest zijn.





Inleven



,,Ik ben na die uitvaart met de uitvaartbegeleider gaan praten en realiseerde me dat dit echt helemaal bij mij past. Nog meer bijna dan alles wat ik eerder heb gedaan. Je inleven, vragen stellen en een mooi verhaal opschrijven en dat vertellen. Dat kan ik goed en vind ik heel fijn om te doen.’’

Ook zoek je als ritueel begeleider samen met de nabestaanden of soms met de stervende de foto’s en de muziek uit. ,,Je kunt in dit werk zoveel betekenen voor mensen. Om er alle tijd in te kunnen stoppen, begeleid ik maar één of twee uitvaarten per week. Omdat ik ook reikimaster ben, kan ik – als mensen daar behoefte aan hebben – de reiki gebruiken in mijn begeleiding.”



Marga deed cursussen ritueel begeleiden en heeft nu haar eigen bedrijf, hulpbijafscheid.nl. ,,Iedereen zegt dat dit zó goed bij mij past. Het zat gewoon altijd al in mij”