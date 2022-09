Maurice heeft een opvolger voor zijn gestolen minibieb, met dank aan de échte bibliotheek

Omleiding na omleiding in Nijmegen-Noord, bewoners zijn er klaar mee: ‘Met auto kom je er bijna niet uit’

NIJMEGEN - Alsmaar nieuwe werkzaamheden aan de weg zorgen voor ergernis in Nijmegen-Noord. De ene klus is nog niet klaar of er is wéér een omleiding, merken bewoners. Met de auto op pad gaan is een flinke puzzel. ,,Soms weet je niet hoe je de wijk uitkomt.”

9 september