Máxima bezoekt vitale beroepen: de broodafdeling van de Jumbo

Bruls schrikt van appruzie minister en burgemeester: ‘Ik zou graag willen horen of de Tweede Kamer nu ook mijn baas is geworden’

16:16 NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen schrikt dat het geruzie via de app tussen zijn Amsterdamse collega Femke Halsema en minister Grapperhaus zo op straat is komen te liggen. Halsema voelt zich door Grapperhaus in de kou gezet bij haar besluit om niet in te grijpen bij de massale anti-racismedemonstratie op de Dam.