‘Medewerker jeugdgevangenis had drugs in tas, maar dat is er door een ander ingestopt’: vrouw niet vervolgd

Word je agressie­ver van veel kijken naar series met geweld? ‘We zijn geen sponzen’

Televisieprogramma’s en series waarin geweld te zien is, krijgen van oudsher veel kritiek: ze zouden kijkers al snel aanzetten tot geweld. Volgens de Nijmeegse communicatiewetenschapper Serena Daalmans is het tegendeel echter waar. ,,Mensen nemen niet klakkeloos van de tv over wat wordt voorgesteld als goed of kwaad, slachtoffer of dader.”