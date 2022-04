Medezeggenschapsraad Dominicus zet juridische stappen tegen schoolsluiting

De raad vraagt de landelijke commissie die onderwijsgeschillen behandelt om een onpartijdig oordeel over het sluiten van de school aan de Energieweg. Na een bindende uitspraak van die commissie kunnen beide partijen in hoger beroep bij de rechtbank.

Conflictueuze verhouding

Het is een nieuwe stap in de conflictueuze verhouding tussen enerzijds de mr en anderzijds de schoolleiding en het scholenbestuur @voCampus waaronder het Dominicus College valt.

In oktober zegde de voltallige raad het vertrouwen in de schoolleiding op. Kort daarvoor had het bestuur aangekondigd de school te sluiten en niet langer in te zetten op een fusie, waar tot die tijd over werd gesproken en waarover de mr nog geen (verplicht) advies had gegeven.