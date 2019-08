Meer incidenten op plassen, maar: ‘Handhaving door waterpolitie is onbegonnen werk’

Nu de derde hittegolf in één zomer een feit is, zoeken mensen opnieuw massaal verkoeling. Zowel in als op het water. Maar waar die twee vormen van ontspanning samenkomen, gaat het niet altijd goed. Dat werd afgelopen weekend weer pijnlijk duidelijk.



Zaterdag raakte een watersporter bij recreatiegebied Rhederlaag zwaargewond toen hij in te ondiep water van z'n boot af dook. Het slachtoffer werd met de traumaheli naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht. Zondag overleed een 23-jarige vrouw die aan het zwemmen was in de Maas bij Niftrik. Ze werd overvaren door een jetski die bestuurd werd door een bekende, een 33-jarige man uit Beneden-Leeuwen.