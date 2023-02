Meer investeren in het OV in Groene Hart? ‘Openbaar vervoer moet weer zaak worden van overheid’

DE KWESTIEMoet er meer worden geïnvesteerd in de bussen en treinen in het Groene Hart? We legden deze kwestie aan u voor. ,,Alles is zo ver uitgekleed, dat het niet meer te houden is.’’

Vervoersbedrijven kampen met personeelstekorten. Met fikse gevolgen. Syntus Utrecht halveerde op vrijwel alle lijnen het aantal rijdende bussen. De nachtbussen naar bijvoorbeeld Utrecht verdwenen volledig.

Arriva liet vooral het aanbod van stadsbussen flink krimpen. Overdag rijden verschillende bussen in Gouda en Alphen sinds dit jaar nog maar een keer per uur. Naast minder bussen, rijden er ook steeds minder treinen in het Groene Hart. Sinds de nieuwe dienstregeling van december rijden er vooral minder treinen in de daluren. Buiten de spitstijden om rijden er maximaal twee intercity’s en sprinters per uur. En daar komt de uitval van bussen door onvoorziene omstandigheden nog eens bij.

Meer geld

Gonnie Oostra uit Gouda vindt dat er meer moet worden geïnvesteerd in bussen en treinen. ,,Vooral de kleinere steden en dorpen zijn met het ov niet te bereiken. Trein en en bussen sluiten niet op elkaar aan. Maar ook de busdienst binnen Gouda mag frequenter gaan rijden”, vindt zij.

Leo Heeren uit Waddinxveen pleit voor een bus van Gouda naar Leiden. ,,Via Waddinxveen, Boskoop en Zoeterwoude. Deze lijn heeft in het verleden wel bestaan , maar zal wel wegbezuinigd zijn. Vanuit Waddinxveen is het niet te doen om naar bijvoorbeeld de Rijneke Boulevard te gaan.”

Volgens Michel De Wit uit Hekendorp moeten er ook echt dingen veranderen. ,,De afgelopen twee jaar waren dramatisch. Onze twee kinderen staan meerdere keren per week op een bus te wachten, die vervolgens niet op komt dagen. Ik heb ook al meerdere keren meegemaakt dat de bus vanaf Utrecht stopte in Montfoort, waar ze dan moesten uitstappen en zelf maar uit moesten zoeken hoe ze thuis moesten komen. Dat was vroeger wel anders.”

Volledig scherm Reizigers van de R-net trein op station Alphen aan den Rijn © Merel Klijzing

Auto uit

Linda van Doren uit Ammerstol en Diddy Soederhuizen uit Nieuwkoop vinden dat er meer moet worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer, al is het maar om mensen de auto uit te krijgen. ,,De wegen lopen overal vol, als er meer bussen én busbanen zouden zijn, dan denk ik dat meer automobilisten de keuze voor het OV zouden maken. Iedereen richting de auto ‘dwingen’ door dienstregelingen te decimeren, lijkt me een uitkleding van de mobiliteit van veel mensen. Ouderen, maar zeker ook jongeren die het OV gebruiken om naar school te kunnen vanuit de kleinere kernen in het Groene Hart”, laat Van Doren weten. Soederhuizen vult aan: ,,De verbinding Nieuwkoop/Woerden gaat slechts twee keer per dag. Zo krijgen we de mensen dus nooit of te nimmer de auto uit.”

De oplossing vinden is makkelijker gezegd dan gedaan, ziet Hiltje Mijderwerk uit Moordrecht. ,,Mijn dochter werkt in de zorg en haar bussen vallen regelmatig uit. Overdag is dat vervelend, maar als de laatste bus om 23 uur uitvalt, is dat rampzalig. Ik zie graag meer bussen in de dienstregeling, maar dat helpt niet als je geen personeel hebt.”

Privatisering

Peter Stumpel uit Mijdrecht ziet graag dat het ov weer een zaak wordt van de overheid. ,,Sommige takken van sport moet je niet bij het bedrijfsleven leggen. Dat is inmiddels wel duidelijk. Openbaar vervoer, de zorg, energievoorziening en onderwijs. Alles is zo ver uitgekleed, dat het niet meer te houden is. En wie wordt er beter van. Ja, uiteindelijk wel iemand, maar niet de de gewone vrouw of man.”

J. Luiben uit Aarlanderveen heeft de hoop al opgegeven. ,,Investeren in het OV? Absoluut niet, het openbaar vervoer is zeer onbetrouwbaar, er is altijd wat, of er is storing, of ze gaan weer staken. Alleen volle treinen en bussen laten rijden, de rest schrappen.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.