Méér lopers met hitteletsel op Wedren, defensie levert extra medische hulp: ‘Maar normale juli-wandeldag’

Daar zijn we weer! Zo moet het op Roze Woensdag, Nijmeegse Annie geeft tips!

‘Tropicana aan de Waal, bikini aan en gaan!’ En vooral ook ‘Smeren en hydratisoneren; veel water, weinig alcohol. Of: wel alcohol, maar dan met water erin!’ Dat zijn pas adviezen. De zuurstokroze verschijning die Nijmeegse Annie heet, is na 23 min twee Vierdaagses wereldberoemd in de stad, en inmiddels ver daarbuiten. Want Annie is een ‘wereldwijf’, en gaat zo over op Nijmeegs English.

12:21