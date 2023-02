Meerdere brandjes en vernielingen in Nijmeegse wijk Zwanenveld

Even voor 23 uur kwam de eerste melding bij de brandweer, er zou een fiets in brand zijn gestoken in de 90e straat. Ook waren er meerdere vernielingen gepleegd. Bij Snackbar Any Time zijn meerdere grote bloempotten omver gegooid, ook was een bankje omhoog gedouwd. Bij Jack’s Casino en BCC waren met meerdere fietsen gegooid. Naast het pand van BCC lagen ook meerdere fietsen over de weg. Een stukje verderop bij het het stationswinkeltje van Dukenburg lagen ook fietsen over de weg.



Om 04.07 uur werd de brandweer opnieuw gebeld. Ditmaal voor een brand in een stapel afval aan de 91e straat. De politie heeft een getuige gesproken en de brandweer had de brand geblust.